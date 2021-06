Nicolò Pirlo e Alvaro Morata sono grandi amici, e ora sono accomunati dall'orda di insulti ricevuti via social. Il figlio maggiore di Andrea, ormai ex allenatore della Juventus, aveva denunciato la situazione qualche tempo fa. Morata invece è rimasto vittima di minacce dopo le brutte prestazioni con la Spagna agli Europei.

Pirlo jr. ha scritto questo messaggio per Morata in una Instagram Story: "Come tu lo hai fatto con me, io lo faccio con te. Ti sono vicino e lo sai... Hai una famiglia splendida, vai avanti! Te quiero hermano".