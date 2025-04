Pisa-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Pisa-Cremonese

Pisa-Cremonese Data: lunedì 21 aprile 2025

lunedì 21 aprile 2025 Orario: 20.30

20.30 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

è una sfida valevole per la 34a giornata del campionato di Serie B.Il Pisa di Filippo Inzaghi va alla caccia della promozione diretta in Serie A e vuole allungare il già importante margine sullo Spezia. Di contro, la Cremonese cerca altri punti importanti in chiave zona playoff e vuole inseguire proprio i liguri per riaprire i giochi per il 3° posto. Partita da ex per Mattia Valoti: l'ex Monza può cominciare dal 1'.Calcio d'inizio fissato per lunedì 21 aprile a partire dalle ore 20.30.

Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard, Angori; Meister, Tramoni; Lind. All. Inzaghi .: Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Valoti, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa .- La sfida Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Pisa-Cremonese è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Pisa-Cremonese è affidata ad Alessandro Iori.