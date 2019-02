Davide Moscardelli, attaccante del Pisa, autore di una doppietta ieri contro il Pontedera in Coppa Italia, parla del suo futuro a Romanews Web Radio: "Io sto vivendo bene nel calcio. Negli ultimi anni ho fatto sempre molto bene, mi sentivo ancora la voglia di continuare a giocare. Quest’anno sto facendo più fatica personalmente, la squadra c’è e abbiamo tutti gli obiettivi aperti. C’è da finire in bellezza. Per il futuro ancora non lo so, fare l’allenatore non è nella mia testa".