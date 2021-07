Libero di andare dove vuole. E Miralem Pjanic vuole andare alla Juve. Per questo ha messo in attesa tutte le altre società interessate, con il Barcellona che gli consentirà di scegliere la sua nuova destinazione a patto di non dovergli concedere nemmeno un euro di stipendio. Pjanic vuole la Juve e Max Allegri lo aspetta, ma prima bisognerà fargli spazio: altrimenti da grande occasione potrebbe trasformarsi in grande rimpianto.