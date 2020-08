L'ex centrocampista dellae ora nuovo acquisto del Barcellona,è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il centrocampista bosniaco ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram rassicurando sul fatto che sia asintomatico, ma ha voluto anche lanciare un messaggio forte per tutti coloro che stanno sottovalutando i rischi."Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico"