Arrivano nuove interessanti dichiarazioni di Paul Pogba dal Podcast registrato con la Radio ufficiale del Manchester United. Questa volta il francese è tornato a parlare delle scelte di mercato fatte nel corso della sua carriera partendo proprio dai Red Devils e passando alla Juventus.



L'APPRODO AL MANCHESTER - "Perché scelsi di venire in Inghilterr? È facile: mi voleva il Manchester United. Ad essere sincero, stavo per firmare con il Lione. Volevano che firmassi un contratto da professionista, mi dicevano di non andare a Manchester, di non andare all'estero, perché sarebbe stato difficile. Io dissi che mi aveva cercato il club più grande del mondo e che questo tipo di opportunità si verifica solo una volta nella vita".



LA JUVE - "Andare alla Juventus è stata una decisione molto difficile da prendere. Non era davvero una questione di contratto, ma piuttosto una mancanza di fiducia di Ferguson. Certo, lui resta sempre il miglior allenatore della storia per me. La partita contro il Blackburn fu la goccia che fece traboccare il vaso: mancavano tutti i centrocampisti, Ferguson mi fece scaldare, ma mi spezzò il cuore. Dissi ad Evra che sarei andato via e andai alla Juventus. Volevo dimostrare di essere pronto per giocare in prima squadra".



TIFAVO ARSENAL - "All'inizio ero un tifoso dell'Arsenal. Dei due miei fratelli, uno tifava Arsenal e l'altro United. Mi piaceva Henry e grazie a lui diventai tifoso dell'Arsenal. Dopo ho cambiato e mi sono schierato con l'altro io fratelli, quello che teneva per il Manchester".