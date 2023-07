Stop & go. Per l’ennesima volta, ancora una volta. La notizia di queste ore: Pogba èsui tempi, dopo che tanto tempo è andato in fumo, dopo che il tempo andava per la sua strada, lasciando indietro il francese., pensieri cattivi, musi lunghi e destini contrari. Pogba che si mette al lavoro, prima degli altri, come chi vuole prendere una rincorsa lunga. Ne ha bisogno. Non tanto dal punto di vista fisico. Lo sappiamo: non cambia nulla. Ne ha bisogno per rimettere in funzione quei meccanismi della testa che poi - a loro volta - fanno funzionare i muscoli. I muscoli di Pogba. Tappe di un calvario., tra illusioni e delusioni, costeggiando sempre quell’abisso definitivo che per ogni calciatore significa una cosa sola: è ancora o no un cavallo di razza? Paul ha trent’anni. Gli infortuni che ha avuto nelle ultime stagioni - e ne ha avuti, bastava andare a controllare lo score con il Manchester United - hanno minato quella frazione di carriera che è la maturità.Poi la sua storia si è inceppata, incrinata, inquinata dai tanti stop. Però - e lo ripetiamo -O torna ad avere un ruolo centrale nella Juventus, oppure lo vedremo incamminarsi sul viale del tramonto. Altre possibilità non ce ne sono.Aspettano un segno, una scintilla, un passo. I tifosi juventini che invece si sono arresi all’evidenza temono - o forse già sanno - che il meglio è passato, e non può tornare più.Lo sa la sua testa, lo sanno i suoi muscoli. A noi che guardiamo - al netto della fede - resta solo da sperare che sia ancora capace di incollare la sua figurina al vecchio album.