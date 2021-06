Dopo aver raggiunto, nella partita contro la Francia, il record di gol in nazionale, eguagliando le 109 reti dell’iraniano Ali Daei, Cristiano Ronaldo ora punta a un altro record, l’ennesimo, quello di presenze in nazionale. Questo primato apparteneva all’egiziano Ahmed Hassan, con 184 presenze, ma è stato superato ieri da Bader Al-Mutawa, attaccante trentaseienne del Kuwait. CR7, al momento è fermo a 179. Nell’ottavo di finale col Belgio raggiungerà le 180 di Sergio Ramos e spera, vincendo, di superare l’ex capitano della Spagna (non convocato gli europei) nell’eventuale quarto di finale con l’Italia. Più il Portogallo andrà avanti, quindi, più Ronaldo si avvicinerà all’ennesimo primato, ma potrebbe nuovamente venire distanziato da Al-Mutawa quest’autunno, quando il Kuwait parteciperà alla Coppa Araba FIFA. Poi però, al Mondiale 2022 il Kuwait non ci sarà e CR7 sarà libero di infrangere l’ennesimo record della sua infinita carriera.