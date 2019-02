A margine dell'evento 'United for Genova', il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ancora della cessione di Krzysztof Piatek al Milan: "Avrei chiesto una cifra maggiore se il Milan non avesse pagato i 35 milioni tutti insieme: pagare in tre o quattro anni voleva dire aggravare gli interessi, senza questi 35 milioni non avremmo fatto l’operazione che è stata interessante per loro e per noi, nonostante abbia fatto arrabbiare i tifosi. Sono felice per i suoi gol, perhcè non ho dato una sola ma un giocatore importante: rra giusto dimostrasse che valesse 35 milioni. Non vivo di rimpianti e sono contento che questo abbia fatto bene anche al Genoa".