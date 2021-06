, forse è economia percepita,Forse è suggestione, forse è realtà o forse tutte e due, nel senso che qua e là succede e là e qua non succede.Forse in qualche caso, forse in molti casi, chissà.L'anno in cui chi poteva fare i prezzi generò e attuò un potente trasferimento di ricchezza (si è provato a stimarlo in 700 mld) dal reddito fisso al reddito di chi, appunto, faceva i prezzi di merci e servizi. Un euro uguale 1000 lire e non 1936 in termini di potere di acquisto, un euro che quando compravi valeva 1000 lire e quando prendevi stipendio o pensione ne valeva 1936 fu stabilito dietro banconi, casse, vetrine e magazzini, nelle filiere di chi faceva i prezzi dell'intermediazione e del commercio.Sentita alla radio: ma come si fa a chiedere di fatturare ad aziende che hanno perso il 60% e hanno avuto ristori per il 5%? Per la precisione i ristori sono stati mediamente del 15/20 per cento del perduto. Comunque se si invoca licenza, anzi diritto di nero, se alle tasse neanche un euro, da dove gli euro che si invocano come inderogabili aiuti e sostegni?Sentita alla radio da chi lavora in un ristorante per 2,5 euro netti all'ora: no, un lavoro non può valere così poco. Sentita alla radio da chi gestisce un ristorante: quanto vale il lavoro di un cameriere/a che non sa fare i conti del resto al cliente?Visite fiscali quando si è in malattia e non al lavoro, basta controllare. Discoteche da aprire al ballo senza mascherina, basta avere un pass Covid, basta controllare. Reddito da cittadinanza, traffico automobilistico, sicurezza luoghi di lavoro, tasse...basta controllare. Di quel "basta" ce ne sono due, dipende da quale scegliamo applicare e applicarci. Ci vogliono più controlli e controlli seri! Così grida una voce che è voce di popolo. Che fai, controlli?E' la voce, di popolo, della stessa persona, modulata a seconda che il controllo riguardi e tocchi se stesso o il prossimo.Attenti a dire: assurdo! Dicevano una volta che gli dei per punire davvero certi peccati degli umani realizzavano i loro desideri. Un bambino in una scuola di Crema si schiaccia le dita in una porta tagliafuoco.Attenti a dire che è assurdo, "non doveva succedere" è esattamente quello che tutti i genitori e parenti vanno a dire in tv quando accade qualcosa, vanno a dire e a pretendere il "non doveva succedere". Come fanno tutti i cittadini quando accade loro qualcosa che qualcun altro "doveva non far succedere". Gli dei hanno esaudito il desiderio di una collettività che pulsa al ritmo di una gigantesca chat di mamme.