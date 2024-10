Probabile formazione Sampdoria: poche sorprese, dietro c'è Riccio, e Borini...

Getty Images

Poche sorprese e pochi dubbi per mister: tra poche ore laaffronterà la Juve Stabia, per mantenere il ruolino di marcia invidiabile dell'ultima settimana e proiettarsi in zone più nobili della classifica. Il tecnico ha pochi dubbi di formazione: la gara di Modena gli ha tolto Romagnoli e Vieira, infortunati, ma questa sera tornerà a disposizione l'eroe del derby. Servirà ancora tempo per Pedrola, per cui si ipotizzava un rientro già questa sera: "E' quasi a posto, penso sarà convocabile per la trasferta di Cesena".

Il modulo sarà il consuetodavanti a Silvestri, la linea sarà composta dai confermatissimi Vulikic e Bereszynski come 'braccetti' mentre centrale al posto di Romagnoli agirà Alessandro Pio, giovane centrale arrivato in estate dalla Juve che ha subito convinto il mister. Sarà il suo esordio al Ferraris. In mezzo al campo, sulle corsie si sistemeranno Iannou a sinistra e probabilmentea destra, dal momento che l'ex Verona sembra aver vinto il ballottaggio con Venuti. In cabina di regia Yepes, a fianco a lui Bellemo e probabilmente Benedetti, partirà dalla panchina Kasami. In attacco invece nessun dubbio: nonostante il recupero dell'uomo partita della stracittadina Borini, la coppia è confermatissima: partonoil numero 16 avrà spazio a gara in corso.

Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Depaoli, Benedetti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Coda, Tutino. All. Sottil.