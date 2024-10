Ferrero ci riprova: tenta di prendere la Paolana in Eccellenza. "Debito di riconoscenza"

Getty Images

Dopo essere uscito definitivamente e in modo assoluto dalla storia della, con la firma dei famosi accordi che poche settimane fa hanno sancito la cessione delle quote residue per una cifra simbolica alla Blucerchiati di Matteo Manfredi, l'ex proprietario dei blucerchiati Massimoè pronto a tornare nel calcio. Il Viperetta, è noto, ha una voglia matta di rimanere sotto ai riflettori del mondo pallonaro. In passato si era mosso per il Palermo, poi per la Ternana, adesso avrebbe sensibilmente abbassato il target puntando ai... dilettanti, e in particolare all'Eccellenza calabrese.

Qui gioca la, squadra di Paola. Curiosamente, non una città totalmente nuova per il Viperetta, anzi. L'ordine di arresto che, a dicembre 2021, lo aveva portato in carcere a San VIttore, in provincia di Cosenza. La Procura di Paola aveva chiesto la custodia cautelare: le ipotesi contestate erano legate al fallimento di alcune società di Ferrero ad Acquappesa, città che rientra proprio nel territorio della magistratura di Paola. A maggio scorso però Ferrero aveva ottenuto l'archiviazione.Ieri sui social è comparso un video del sopralluogo di Ferrero allo stadio "Tarsitano", proprio nella città teatro delle sue vicende giudiziarie, seguito da un discorso motivazionale fatto ai calciatori. Le ipotesi sono svariate: secondo alcuni vuole acquistare il club, secondo altri solo dare una mano. Il diretto interessato a Il Secolo XIX parla di un debito di riconoscenza: "Un mio amico mi ha salvato la vita, il professore Pierluigi Bove (noto urologo, ndr) che è di Paola,".