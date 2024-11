Problema al ginocchio per Theo Hernandez: non si è allenato alla vigilia di Italia-Francia

AFP via Getty Images

Theo Hernandez non si è allenato alla vigilia del match di Nations League tra Italia e Francia. Il laterale transalpino del Milan ha saltato la sessione a causa di una contusione al ginocchio e ha svolto un lavoro individuale in palestra.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, al momento le condizioni del giocatore non sembrano preoccupare lo staff medico dei transalpini. Con molta probabilità, Theo Hernandez verrà risparmiato da Didier Deschamps e non sarà della partita. La decisione di non farlo allenare è stata presa dallo staff medico in via precauzionale.



Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni del calciatore, ma al momento non è a rischio per il big match che vedrà sabato 23 novembre il Milan e la Juventus sfidarsi a San Siro.