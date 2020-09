Mattia De Sciglio è vicino alla Roma, ma meno rispetto alle scorse ore. Il rallentamento nella trattativa sull’asse Juve-Roma è dovuto ai dubbi di Rick Karsdorp, esterno in uscita dai giallorossi. Sembrava tutto fatto per il passaggio di quest’ultimo al Genoa, ma il giocatore non ha ancora sciolto le ultime riserve sul futuro. Da qui il rallentamento per De Sciglio, dopo l’intesa delle scorse ore sulla valutazione complessiva del giocatore (10 milioni di euro).



MANCANO GLI ULTIMI DETTAGLI - Società al lavoro per definire i dettagli della formula, con la Juve che vorrebbe la cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto mentre la Roma che spinge per il prestito oneroso con diritto. Dettagli da limare, ma prima Karsdorp deve decidere il suo futuro. Solo in seguito ci sarà l'affondo finale della Roma per De Sciglio.