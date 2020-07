AncheIl progetto ferroviario per la tratta Torino-Lione ideato negli anni ’90 vede quindi un ulteriore fronte avverso, dopo le numerose critiche pervenute nel corso degli anni della sua realizzazione.Se qualche settimana fa la Corte dei Conti europea aveva stroncato il progetto definendolo inutile, antieconomico e inquinante, a questo coro si aggiunge oggi anche Doucet, esponente dels, che a cercare un paragone nostrano possono essere definiti i Verdi, i quali però nel resto dell’Europa hanno una base elettorale molto più forte rispetto all’Italia.è stato tanto semplice quanto convincente dapermettergli di avere la meglio sui suoi avversari: investimenti sull’agricoltura 100% biologica,privilegiare la mobilità attiva (spostamenti su biciclette, monopattini), la creazione di foresteurbane e la rivalutazione delle infrastrutture presenti.Proprio a quest’ultimo punto Doucet si ricollega nel suo giudizio sul treno ad alta velocità (definizione impropria ed obsoleta in quanto dovrebbe raggiungere i 220 km/h, mentre la normativa dell’Unione Europea del 2008 stabilisce che un’infrastruttura ad alta velocità raggiungao superi i 250 km/h), affermando che. Anche per lui il rapporto costi-benefici è sbilanciato verso un maggiore inquinamento attraverso emissioni di CO2, una spesa eccessiva, l’abbattimento di un numero sproporzionato di alberi e la conseguente distruzione dell’habitat di diverse specie animali.Praticamente è rimasta solo una piccola parte degli italiani (la sindaca di Torino, Chiara Appendino, non ha mai nascosto la sua avversione alla TAV) e un’ancor più esigua dei francesi a desiderare che questo progetto venga ultimato. La decisione spetta, però, ai governi nazionali.League tra Juventus e Lione, previsto per il 7 o l’8 agosto. Si parte dall’1-0 per i francesi maturato all’andata, TAV al centro.