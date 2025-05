Spezia-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Finale di ritorno dei playoff di Serie B, in palio l'ultimo posto disponibile per salire nel massimo campionato e raggiungere così Sassuolo e Pisa. Tutti i discorsi sono aperti, perché lo 0-0 dell'andata allo Zini ha rimandato al secondo round la sentenza.Si gioca quindi allo Stadio Alberto Picco, dove gli 'Aquilotti' avranno un doppio risultato a disposizione: anche un altro pareggio basterebbe per la promozione in Serie A, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai grigiorossi.

Tutte le informazioni su Spezia-Cremonese:: Spezia-Cremonese: domenica 1 giugno 2025: 20.30: DAZN, DAZN 1: DAZN: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, F. Esposito.. D’Angelo.

: Fulignati, Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez.. Stroppa.- La sfida tra Spezia e Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, visibile tramite l'app per smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), al TIMVISION Box o a un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast. Per gl abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

- Spezia-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma con il proprio pc o notebook.- La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini e Dario Marcolin.