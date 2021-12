Robert, leggenda del calcio croato, parla di Marceloe Luka, compagni di squadra in nazionale ma rivali, oggi, in Champions, con le maglie di. Queste le parole dell’ex fuoriclasse degli anni 80 e 90 a la Gazzetta dello Sport: “Un Brozovic così non si era mai visto? No, ma la cosa non mi stupisce. Questa crescita arriva da lontano, poi negli ultimi due anni è esploso definitivamente per merito suo e, ovviamente, anche di chi lo ha allenato. Lo scudetto vinto da protagonista è stato il giusto premio: ti accorgi subito che tutta l’Inter gira con lui. C’è voluto tempo per abituarsi al calcio italiano, ma ora lo padroneggia, sempre con qualità. Fa tanti chilometri? Parliamo di calcio, non di maratona... Non conta quanti chilometri fai, ma come li fai. Marcelo corre tanto, ma sempre con la palla: o ce l’ha nei piedi o capisce dove sta finendo. È la sua capacità migliore: la percezione del gioco, la posizione. È un centrocampista moderno, difensivo, ma pure di costruzione: c’è un’Inter senza di lui e una con lui”.“So del contratto in scadenza e immagino stiano discutendo. Non posso immaginare che l’Inter si lasci scappare un giocatore così anche perché in giro non ne trovi molti: per me è strategico, anche se nel calcio può sempre succedere di tutto”.- “Non avere la stessa forma di 4 o 5 anni fa è umano. Ma io vedo lo stesso campione ammirato da tutti in Spagna e centrale nel gioco di Ancelotti: anche lui cambia le squadra. E poi, nonostante l’età, è molto professionale: oggi gli atleti durano molto di più”.“Anche Ivan Perisic sta facendo cose impressionanti. In nazionale occupa una posizione diversa rispetto a quella nell’Inter, dove deve sacrificarsi di più. Non so cosa succederà con il suo contratto, ma anche Perisic è un top nel ruolo difficile da sostituire”.