Kylian Mbappé realizza una doppietta contro il Basaksehir e diventa il più giovane giocatore a realizzare 20 gol in Champions League. Al termine dell'incontro, l'attaccante del PSG commenta e torna anche sul gesto di solidarietà nella lotta al razzismo dopo i fatti di ieri che hanno portato alla sospensione della gara: "E' stata una grande serata in un contesto particolare, si voleva vincere per lasciare alle spalle i fatti di ieri. Abbiamo giocato molto bene e vinto il girone, era la cosa più importante. Sono orgoglioso di quanto è stato fatto oggi (magliette con la scritta 'No to racism', giocatori e arbitri inginocchiati e con il pugno alzato a centrocampo durante l'inno della Champions, ndr). Si è detto molto, ma nulla è meglio delle azioni: siamo stanchi e bisognava fare qualcosa, siamo esseri umani, tutto ciò era intollerabile".