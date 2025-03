PSG-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e al Parco dei Principi di Parigi va in scena un big match:Il sorteggio ha regalato una super sfida in questo turno della competizione, un doppio round dal quale emergerà la squadra che sfiderà una tra Club Brugge e Aston Villa.Dopo aver faticato nella fase campionato, i parigini di Luis Enrique sono passati dai playoff, dove hanno tra volto il Brest in entrambi i match (3-0 e 7-0).I Reds di Arne Slot, invece, hanno chiuso al primo posto in classifica la fase campionato, con 21 punti conquistati sui 24 disponibili.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui PSG - Liverpool in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su PSG-Liverpool:: PSG-Liverpool: mercoledì 5 marzo 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), NOW: Sky Go, NOW, TV8.it: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.. Luis Enrique.

: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo.. Slot.- La sfida tra PSG e Liverpool sarà trasmessa in diretta in diretta in chiaro su TV8 e da Sky: i canali di riferimento sul satellite saranno Sky Sport Calcio (canale numero 202) Sky Sport (252).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- PSG-Liverpool sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il Pass Sport.La gara sarà visibile anche sul sito di TV8.- La telecronaca della partita sarà a cura di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Luca Marchegiani.