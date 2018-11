Thomas Meunier, terzino del Paris Saint-Germain, parla così dopo il pareggio del San Paolo contro il Napoli: "Non possiamo lamentarci per un pareggio al San Paolo contro il Napoli, non è un disastro: dobbiamo essere fiduciosi perché per la qualificazione è ancora tutto aperto. Con le nostre qualità dobbiamo essere in grado di farcela. Per il calendario non siamo messi male: avremo il Liverpool in casa e poi giocheremo in casa della Stella Rossa che abbiamo già battuto 6-1".