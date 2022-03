L'ex campione del Mondo Emmanuel Petit ha parlato a RMC Sport soffermandosi su Neymar:



“Il problema maggiore del PSG si chiama Neymar: non salta più l’uomo. In più con il suo maxi stipendio e un contratto fino al 2026 è impossibile da cedere, soprattutto a pochi mesi dal Mondiale. Per questo motivo l’errore più grande fatto dal PSG negli ultimi anni è stato proprio il suo rinnovo di contratto. Com’è possibile che lo abbiano prolungato quando il giocatore non aiuta in alcun modo la squadra?”.