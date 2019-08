Ha assistito da casa alla prima sconfitta stagionale del Paris Saint Germain, squadra che Neymar sente sempre meno sua a due settimane dalla conclusione del mercato. Eppure nelle ultime ore non si registrano novità concrete dalla Spagna, sia sul fronte Barcellona che Real Madrid. Il club francese tratta sulla base di circa 100 milioni di euro cash e ha aperto da tempo alla soluzione delle contropartite tecniche, ma al momento né i blaugrana né i blancos hanno individuato le chiavi per far decollare l'affare.



Nel frattempo, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha ribadito la sua posizione sull'argomento: “Non andrà via se non arriverà il suo sostituto, è impossibile. Se perdi Neymar, devi avere il suo rimpiazzo. E' un calciatore che fa la differenza nell'uno contro uno e spesso nel calcio è determinante”.