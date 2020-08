Sono giorni decisivi per la panchina dell'Inter. Antonio Conte torna a Milano oggi, quando nel pomeriggio i dirigenti nerazzurri faranno il punto della situazione alla vigilia dell'incontro con l'allenatore. Domani è in programma il faccia a faccia col presidente Steven Zhang, cui seguirà un vertice con Beppe Marotta e il resto della dirigenza.



LE STRADE - Tutto è ancora aperto: conferma a sorpresa, dimissioni o rescissione consensuale del contratto. Da escludere un esonero perché Conte ha altri due anni di contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio lordo di 47 milioni di euro compreso il suo staff tecnico, senza dimenticare che a libro paga dell'Inter c'è ancora Spalletti fino a giugno 2021.



MAX - Intanto è già pronta l'alternativa per la panchina dell'Inter: Massimiliano Allegri. Corteggiato pure dal PSG, sconfitto ieri sera in finale di Champions League dal Bayern Monaco. Ma l'ex allenatore di Juve e Milan aspetta i nerazzurri, a cui ha dà la priorità. Per lui si parla di un contratto biennale da 7 milioni di euro netti a stagione.