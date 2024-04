Quando e dove si gioca la finale di Coppa Italia: data e sede della partita

33 minuti fa



La Juventus elimina la Lazio in semifinale (vittoria 2-0 a Torino, sconfitta 2-1 a Roma) e si qualifica per la finale della Coppa Italia 2023-24, dove affronterà la vincente della sfida fra Atalanta e Fiorentina, che domani si affrontano nella semifinale di ritorno a Bergamo (a Firenze hanno vinto i viola per 1-0 nel match d'andata).



La finale della Coppa Italia 2023-24 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio, con calcio d'inizio alle 21.



La Juventus, prima squadra qualificata per la finale della Coppa Italia 2023-24, è la primatista di successi in questa manifestazione, con 14 titoli conquistati. Per quanto riguarda le altre due potenziali finaliste, la Fiorentina ha vinto 6 volte la Coppa Italia, mentre l'Atalanta vanta un successo in questa manifestazione.