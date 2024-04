Quando non si giocano i Playoff di Serie B: il regolamento

rappresentano il mini-torneo col quale viene stabilita la terza promozione in Serie A: la squadra vincitrice, si unisce alle prime due della classifica del campionato nel salto di categoria.Non è detto, però, che i Playoff vengano sempre disputati: esiste infatti una possibilità che, se trasformata in realtà dal rendimento delle squadre coinvolte durante la stagione regolare, non prevede che la poule promozione vada in scena.Vediamo quale caso deve verificarsi,

Ai Playoff di Serie B partecipano le squadre che si piazzano in classifica dal terzo all'ottavo posto: ebbene,Se la squadra terza in classifica, al termine della stagione regolare, ha un vantaggio di 14 o più punti sulla quarta, il regolamento dei Playoff di Serie B prevede che non si giochino.