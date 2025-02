AFP via Getty Images

Quando si gioca Napoli-Inter

4 minuti fa



Con il prosieguo delle coppe e con le varie eliminazioni delle italiane, si sta delineando il calendario della Serie A con i recuperi e i prossimi turni con relativi orari che stanno prendendo forma



L'eliminazione del Milan dalla Champions League ha di fatti ufficializzato che il match dei rossoneri con il Bologna, rinviato nei mesi scorsi per maltempo, verrà recuperato giovedì 27 febbraio alle 20.45.



Restano ancora da decidere gli orari della 27esima giornata di campionato che prevede anche la sfida Scudetto Napoli-Inter. I nerazzurri hanno conosciuto venerdì l'avversaria (Feyenoord) negli ottavi di finale di Champions League: l’andata si giocherà durante la prima settimana di marzo, pochi giorni dopo il big match del Maradona. Non è ancora ufficiale ma Napoli-Inter dovrebbe disputarsi sabato 1° marzo alle 18. La scelta è quasi obbligata per gli accordi con le tv e per l’impegno di Lautaro e compagni, martedì 25 febbraio, nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. L’ufficialità arriverà solo dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.