Quando Totti era l'agente di Retegui

C’è stato un tempo in cui. Difficile pensarlo oggi che segna a raffica con l’Atalanta, ma prima di sbloccarsi in Argentina il suo rendimento era quasi un flop. Per informazione chiedere a Talleres ed Estudiantes La Plata: in due anni con le due squadre ha segnato appena 8 gol totali; e non è che non giocasse eh: più di 40 partite complessive sommando le presenze fatte con entrambe le maglie.- Insomma, le cose non giravano. Eppure in quel ragazzo che faticava a buttarla dentro c’era chi aveva visto del talento: a Francesco Totti bastò qualche video per capire che Retegui era un talento. L’ex capitano della Roma aveva iniziato da poco a fare l’agente,. Francesco credeva talmente tanto in quel ragazzo che decise di farlo entrare nella sua scuderia, la CT10. La svolta arriverà più tardi, nel 2022 col passaggio al Tigre. Retegui si affiderà ad altri procuratori appoggiandosi molto al padre Carlos, allenatore ed ex giocatore di hockey su prato, ma Totti fu il primo a vedere del potenziale.

- Nell’estate 2023 inizia l’avventura italiana di Retegui:. Il bisnonno materno era di Canicattì, un nonno del padre era originario di Sestri Levante. Oggi Retegui segna a raffica con l’Atalanta ed è uno dei punti fermi dell’Italia di Spalletti; sembra passata una vita da quando giocava in Argentina e faticava a segnare. Ma Totti aveva già capito tutto…