. Il primo istinto è sempre quello di ignorarli. Ma, siccome la notizia è emersa, in tutto il suo apocalittico fragore, direi proprio che non si può. A meno che non si sia del tutto simili a quei giornali che sull’argomento pubblicano una pagina intera e, contemporaneamente, invitano il figlio di Pirlo a spegnere tablet, computer e telefonino per azzerare la rabbia di chi vomita insulti e minacce.E’ chiaro, infatti, che se Nicolò avesse voluto ignorare non avrebbe scritto il post di denuncia dell’accaduto. Come è lampante che, se non si fosse voluto speculare, anche i giornali avrebbero dovuto sorvolare.. Lo dico perché - tra tutti -che la Juve gli aveva affidato e coprendolo di critiche sia quando la Juve perdeva o stentava, sia anche quando, al contrario, mostrava qualche spiraglio di luce. E, se sono stato disponibile a riconoscere che la squadra aveva compiuto un’impresa nella trasferta di Barcellona in Champions League, sono stato comunque tiepido quando la Juve ha eliminato l’Inter in Coppa Italia, o ha conquistato la Supercoppa superando il Napoli.. Si sa che discutere le decisioni e, soprattutto, i risultati di un allenatore fa parte del diritto e del ruolo dei giornalisti e, ancora di più, degli opinionisti. E ribadire che gli esiti della stagione della Juve, sotto la gestione di Pirlo, sono gravemente deficitari appartiene ad un esercizio di verità. Tuttavia est modo in rebus, ovvero nel dire le cose deve sempre esserci una misura.Esistono non poche persone che augurano la morte al figlio di Pirlo e a suo padre perché la Juve va male. Detto che questi comportamenti sono più vicini alla patologia che alla sociologia, che la tastiera e la pancia del tifoso producono sconci insopportabili e - io credo - anche perseguibili penalmente (la polizia postale dovrebbe intervenire d’ufficio), noi non possiamo non domandarci dove gli autori di questi misfatti possano trovare alimento.. Per questo, oltre che esprimere solidarietà e vicinanza a Nicolò e ad Andrea Pirlo, faccio a me stesso, ai lettori e agli ascoltatori una promessa:. Non si tratta di una misura di riguardo, ma di uno stile da ritrovare. Un’esigenza mia per non essere confuso - del tutto arbitrariamente - con i codardi da tastiera.