Quanto deve pagare l'Atalanta per il riscatto di Kossounou

Quando l'Atalanta ha capito che la pista Becao si stava complicando non ha perso tempo, virata netta su un altro obiettivo e chiusura dell'affare:dopo una stagione in cui la squadra di Xabi Alonso ha perso una sola partita, proprio contro i nerazzurri nella finale di Europa League. Campione d'Africa con la Costa d'Avorio, Kossounou arriva in Italia dopo tre stagioni in Bundesliga.- L'Atalanta l'ha preso in prestito con diritto di riscatto ed è pronta a fare un investimento importante se dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo:come possibile incasso del Bayer, che nell'estate 2021 l'aveva pagato 23 milioni prendendolo dal Club Bruges.

- Kossounou è un difensore centrale di piede destro che all'occorrenza può giocare anche terzino in una difesa a quattro: veloce e ben strutturato fisicamente, bravo nei recuperi e nei contrasti grazie alla sua velocità e alla potenza fisica.in una difesa a tre completata da Hien e Kolasinac.