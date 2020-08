Logico: Arkadiusz spera di andare alla Juve che certo gli offre panorami internazionali non paragonabili.e – lo sottolineo – non sto parlando di affari, soldi o convenienze di business. Penso invece, a quel poco che resta dell'aspetto romantico del pallone.- senza considerare Totti e De Rossi, fuori concorso per evidenti motivi -. Senza dubbio il più forte centravanti atterrato sul prato dell'Olimpico assieme a un altro paio di mostri sacri: Bati, Pruzzo e non me ne vengono in mente altri. Già due volte è stato sull'orlo dell'addio. In quel gennaio di due anni fa, quando Monchi l'aveva ceduto a Conte e al Chelsea per portare qui, pare, Giroud (se ci ripenso, ancora oggi cado dalla sedia...) e l'anno scorso con il Conte bis all'Inter. E' rimasto qui e meno male, nella prima e seconda storia.. Eppoi non è più un “pischello”, come si dice da queste parti. Ragion per cui, potrebbe andare alla Juve, facendo l'ultimo favore alla Roma e cioè occupare la casella che doveva essere di Milik. Mossa involontaria, certo, ma utile alla causa nel caso in cui l'interessamento della Roma per il polacco sia farina buona.considerando il livello delle squadre che gli hanno costruito intorno. Però è anche vero che gli anni passano, le esigenze economiche sono imperanti – a maggior ragione per gli effetti sull'economia del Covid – a causa dei disastri di mercato delle ultime stagioni e lui,Certo, se andrà alla Juve il colpo d'occhio dal punto di vista del popolo romanista non sarà dei migliori. Anzi. La rivalità con il bianconero c'è sempre e sempre ci sarà e, sicuro, veder partire giocatori simbolo o rappresentativi come Dzeko e Kolarov per indossare maglie non proprio digeribili dal tifoso romanista, un po' di tristezza la infonde. Giusto un po' e giusto per un attimo, perchè questo è il calcio moderno.fino a prova contraria e aspettando che faccia i fatti. Perchè di chiacchiere e promesse ne abbiamo sentite fin troppe negli ultimi anni.