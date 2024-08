Quanto guadagna l'Inter dal riscatto di Satriano

Dopo una stagione in Ligue 1 in prestito al Brest,. L'attaccante uruguaiano si stava guardando intorno per cercare un nuovo progetto all'estero, aveva qualche richiesta dalla Spagna col Valencia in prima fila, ma il giocatore ha deciso di rimanere in Francia dove aveva già giocato l'anno scorso: vicino al ritorno al Brest, ha firmato con il Lens che l'ha preso dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto,- Dalla cessione di Satriano, è la stessa cifra - e non è un caso - che i nerazzurri hanno investito per prendere il difensore classe 2003 Tomas Palacios dall'Independiente Rivadavia. Dopo quattro anni di prestiti quindi l'Inter perde il controllo del cartellino di Satriano, che nelle ultime stagioni i nerazzurri avevano girato due volte al Brest e una all'Empoli.

- Non è la prima volta che il Lens ha pescato dal mercato di Serie A nel mercato estivo:l'ex viola è arrivato in prestito con diritto di riscatto, i giallorossi quindi a fine stagione decideranno se prendere l'attaccante angolano a titolo definitivo o meno. Intanto, però, il Lenso 2024/25 si affida a un attacco "italiano" con Satriano e Nzola.