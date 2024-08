Quanto guadagna la Fiorentina dal riscatto di Nzola

Redazione Calciomercato

M'Bala Nzola era in uscita dalla Fiorentina. Da tempo, da giugno. Da quando Vincenzo Italiano ha fatto le valigie per spostarsi a Bologna, lasciando la sua panchina a Raffaele Palladino. L'attaccante angolano era stata una richiesta dell'ex allenatore dello Spezia col quale in bianconero aveva lavorato facendo una delle sue migliori stagioni in carriera nel 2020/21 (11 gol in campionato)., così con l'addio dell'allenatore anche il giocatore ha trovato una nuova sistemazione. In Francia, al Lens.- Inizialmente c'era stata una possibilità che Nzola rimanesse in Serie A, ci avevano pensato Cagliari e Genoa ma senza mai concretizzare i loro interessi, solo qualche contatto preliminare ma nulla di approfondito. Così l'angolano insieme al suo agente hanno continuato a guardarsi intorno, si sono aperte alcune piste estere e

- Nzola quindi ha lasciato la Fiorentina dopo una sola stagione, durante la quale nonostante il suo mentore in panchina non è mai stato titolare fisso;quando è arrivato a gennaio, un posto per tre al centro dell'attacco e alla fine mai nessuno è riuscito a scavalcare gli altri. Italiano li faceva giocare un po' per uno, Nzola ha sofferto questa alternanza chiudendo la stagione con 7 gol stagionali, 3 in campionato.