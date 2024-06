Quanto guadagna Lukaku

Getty Images

Un'altra estate conal centro del mercato. Ancora, di nuovo. L'ennesima. Dopo il prestito alla Roma, BigRom è pronto a cambiare di nuovo squadra. E non è escluso che possa rimanere in Serie A. L'attaccante belga rientra al Chelsea ma solo formalmente, perché. In Italia è stato accostato al Napoli, dopo l'arrivo di Antonio Conte, e secondo Sky Sport ci sarebbe anche un interessamento del Milan come possibile alternativa a Zirkzee del Bologna.- Lukaku ha chiuso una buona stagione con la maglia della Roma totalizzando una ventina di gol e 4 assist in 37 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Dopo il ritorno all'Inter l'attaccante era determinato a rimanere in Italia, tanto che per facilitare l'operazione tra Roma e Chelsea si è ridotto lo stipendio:

- E sono meno anche di quelli che avrebbe potuto prendere in Arabia Saudita, da dove erano arrivate delle proposte che il giocatore non ha voluto prendere in considerazione. A un anno di distanza da quelle offerte,che per ripartire ha scelto Antonio Conte considerato da Lukaku uno dei migliori allenatori, col quale ha lavorato nella prima esperienza all'Inter.