Quanto ha pagato il Monza Lekovic

Il Monza sta vivendo una stagione complicata, iniziata con Alessandro Nesta come allenatore ma l'ex difensore è stato esonerato prima di Natale con Salvatore Bocchetti arrivato al suo posto. La società cercava una svolta, ma la situazione non si è raddrizzata e Adriano Galliani si è mosso nel mercato di gennaio per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione e provare a centrare l'obiettivo salvezza.

- L'acquisto obbligatorio a titolo definitivo scatterà non al raggiungimento della salvezza da parte del Monza - come spesso succede in questi affari - ma dopo un determinato numero di presenze di Lekovic in Serie A: precisamente,; il club biancorosso ha comunque anche un diritto di riscatto sul cartellino del giocatore, e a fine stagione è libero di prenderlo a questa cifra anche se non dovesse aver raggiunto le presenze stabilite.- Difficilmente Lekovic partirà titolare nel Monza, è un acquisto in prospettiva perché la società è convinta delle qualità del ragazzo, ma si è messo subito a disposizione dell'allenatore che può buttarlo dentro in caso di necessità. 21 anni compiuti a inizio gennaio - quasi un classe 2003 - è cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa considerato uno dei migliori in Serbia insieme a quello del Partizan Belgrado, un paio di prestiti in patria con il Graficar e in Spagna col Villareal B.: 9 presenze e un gol in questa prima parte di stagione con la Stella Rossa, per il difensore nel giro dell'Under 21 serba.