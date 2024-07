Quanto ha pagato il Verona Kastanos

Getty Images

Dopo la retrocessione della Salernitana in Serie B alcuni club avevano puntato subito dei giocatori che sarebbero potuti andare via a prezzi di saldo.: il cipriota è un classe '98 scuola Juventus che nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie A con la maglia della Salernitana.- Il Verona. Nella scorsa stagione Kastanos è stato titolare fisso per tutta la prima parte di campionato fino a marzo, saltando poi alcune partite per un problema al ginocchio che gli hanno condizionato anche il finale di campionato. Considerando anche la Coppa Italia ha totalizzato 28 presenze durante le quali ha fatto 3 gol e 3 assist.

- Il nuovo Verona di Zanetti dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 di base nel quale. L'anno scorso il cipriota ha giocato prevalentemente nel suo ruolo naturale, ma è stato schierato anche centrocampista centrale o largo a destra in un centrocampo a quattro. All'occorrenza l'ex Salernitana può giocare anche da mezz'ala o seconda punta.