Quanto ha pagato la Roma per Le Fée

Dopo aver capito che non c'erano margini d'inserimento per Khéphren Thuram, sul quale la Juventus era già avantida tempo, la Roma si è spostata su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo:. Il nuovo responsabile del mercato giallorosso Ghisolfi conosce molto bene il classe 2000 per averlo seguito in Ligue 1, si è presentato lui in prima persona a prenderlo all'aeroporto al momento dell'arrivo del giocatore in Italia.- La Roma di Daniele De Rossi così rinforza il centrocampo con l'arrivo dell'ex Lorient, che farà la prima esperienza lontano dalla Francia.E' stato decisivo l'ultimo rilancio dei giallorossi, che nella proposta precedente si erano fermati a 20 milioni di euro migliorando la prima offerta che era stata di 15.

- L'acquisto di Le Fée da parte della Roma fa parte di un progetto più ampio attraverso il quale i giallorossi vogliono mettere le basi per un futuro da protagonisti:e rivenderli a cifre più alte. Il dirigente francese vuole abbassare l'età media tenendo comunque alta l'asticella della competitività con l'obiettivo di lottare ancora per la qualificazione in Champions.