Quanto risparmia la Juventus con la risoluzione di Szczesny

Getty Images

Wojcech Szczesny e la Juventus si salutano definitivamente. Il portiere polacco è finito fuori dai progetti futuri dei bianconeri e così, nonostante avesse ancora un anno di contratto, d'accordo con il club ha deciso di risolvere in anticipo il rapporto. Una scelta dettata dal fatto che a Torino sono cambiate le gerarchie col nuovo acquistoconsiderate all'altezza dalla Juve, così le parti hanno concordato di separarsi.- Il contratto di Szczesny con la Juventus era in scadenza a giugno 2025,. Una cifra che i bianconeri hanno risparmiato liberando il portiere in anticipo rispetto a quanto concordato, pagandogli una buonuscita superiore ai 4 milioni di euro ma comunque inferiore rispetto a quanto avrebbero speso se fosse rimasto ancora a Torino.

- Ora per il portiere polacco si aprono nuove piste di mercato. Da svincolato.(è arrivato Pizzignacco dalla Feralpisalò ma sarà il vice) e Galliani aveva già parlato con l'entourage di Szczesny prima che risolvesse il contratto con la Juventus. L'operazione era complicata per via dell'ingaggio molto alto per il budget del Monza, ma ora che è senza squadra ci si può sedere a negoziare un nuovo stipendio.