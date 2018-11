"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova". Anche l'Inter inarrestabile di Lucianonon si sottrae alla legge di Agatha. Primo indizio:. Semplice indizio. Secondo indizio:. Coincidenza. Terzo indizio:. Prova. Di cosa? Che l'è squadra anche senza Mauro. E senza il suo, senza il suo numero, senza la sua stella, i nerazzurri di Spalletti vincono sempre.- Un infortunio muscolare lo aveva tenuto fuori a Bologna, lo sostituìnel 4-2-3-1 spallettiano e ci pensarono i tre trequartista; colfu il turno di, con gol; e ieri, invece, i centrocampisti si sono presi la scena. Vincere senza il proprio miglior giocatore è sintomo di crescita, di essere squadra vera, di avere alternative di livello, avere un'identità e concetti di gioco ben impressi.- L'unica altra volta che non era partito dall'inizio è stata a San Siro, contro il. Poi entrò, però, e la presenza va segnata. Quindi ogni volta che non mette piede in campo neanche un minuto, l'Inter ha sempre dimostrato di saper vincere. Senza subire gol, che non fa mai male.