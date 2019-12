L’incrocio tra le prime quattro della Serie A andato in scena nell’ultima giornata di campionato ha segnato molto la classifica. Dalla mischia ne è uscita peggio la Juventus, tornata a mani vuote dal match dell’Olimpico contro la Lazio, mentre l’Inter dopo il pareggio con la Roma si è portata a due punti di vantaggio sui campioni d’Italia. Crisi senza fine per il Napoli che ha ottenuto solo un pareggio sul campo dell’Udinese. I verdetti del weekend hanno spinto i quotisti a mutare la lavagna antepost per il titolo, come si legge in una nota. La Juventus resta favorita ma a quota 1,60, l’Inter si avvicina ma per ora si gioca a 2,50. C’è poi la sorpresa Lazio, che ha solo cinque punti di ritardo dall’Inter e soprattutto ha vinto le ultime sette partite. Numeri che non possono passare inosservati e ora la squadra di Inzaghi si gioca campione a 15. A 35, ben staccata, la Roma.