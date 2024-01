Rabiot salta l'Empoli e mette l'Inter nel mirino. E la Juve studia il rinnovo: il grande obiettivo è ancora lui

Nicola Balice

Contro l'Empoli non ci sarà. Un po' per precauzione in vista della sfida scudetto con l'Inter, un po' perché quel polpaccio malandato ha davvero bisogno di riposo e terapie rappresentando un punto particolarmente delicato da gestire. Intanto, mentre Adrien Rabiot lavora per farsi trovare pronto nel minor tempo possibile, sta terminando anche un'altra sessione di calciomercato senza particolari guizzi del club bianconero. Che pure per i prossimi mesi lavora a un grande colpo prima di programmarne eventualmente altri: il rinnovo di Rabiot è il vero obiettivo della Juve. La scorsa estate è arrivata la fumata bianca grazie all'intuizione di Giovanni Manna, un prolungamento di una sola stagione con una abbondante eccezione in termini di ingaggio per convincere anche sul piano economico la coppia Adrien-Veronique oltre che sotto l'aspetto tecnico-progettuale: ingaggio aumentato sensibilmente da 7 a quasi 9 milioni netti, un ruolo centrale sotto la guida del nuovo mentore Max Allegri per riportare la Juve ai livelli che merita con un gruppo pieno di giovani. E ora?



LA NUOVA TRATTATIVA – Ora la Juve ci riprova. Sapendo che per arrivare a una fase calda della trattativa bisognerà comunque aspettare di avere una situazione più delineata, se ora la partecipazione in Champions non è più in discussione rimane ancora una questione chiave come il nome del prossimo allenatore ancora da definire (prima di tutto decide Max Allegri, ma poi?). D'altronde già nella passata stagione Rabiot più di chiunque altro ha dimostrato di saper restare concentrato sul campo senza che una questione come il contratto in scadenza possa distrarlo o togliergli energie mentali preziose. E una corsia preferenziale alla Juve verrà concessa, per quanto non sia esclusiva. Serve un'offerta importante, almeno all'altezza di quella attuale con quei costi aggiuntivi che rischiano di sommarsi senza i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Serve un progetto almeno altrettanto convincente. Con una convinzione di partenza: prima di scandagliare il mercato per sostituirlo, l'obiettivo della Juve è trattenere Rabiot con un ruolo da capitan futuro.