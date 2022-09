Domani in campoper la seconda giornata del girone A di Champions League. Il tecnico degli scozzesi,, ha presentato così la sfida in conferenza stampa alla vigilia:- "Il morale è buono. Abbiamo avuto due giorni in più per allenarci, non vediamo l'ora di poter giocare".- "Mclaughlin è infortunato, non ci sarà domani. Al suo posto Mcgregor, non ho dubbi su di lui e sulla sua esperienza. Gli altri sono tutti a disposizione".- "Ci abbiamo lavorato tanto negli ultimi allenamenti. Abbiamo perso contro l'Ajax soprattutto subendo gol in questo modo e vogliamo migliorare".- "Sta molto meglio di due settimane fa, si sta allenando bene e ho parlato con lui. Fisicamente sta meglio, non poteva esserci con il PSV ma ora è molto più pronto".- "Due settimane fa ci siamo qualificati per la Champions ed era tutto buono. Ora dopo due sconfitte sembra essere cambiato qualcosa. Io non cambio la mia filosofia. Avremmo dovuto giocare con 10 difensori per lo 0-0 contro l'Ajax? Non saremmo cresciuti. Domani affrontiamo il Napoli, una grande squadra e davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere. Per un allenatore o un giocatore dei Rangers perdere due partite di fila in Champions non è accettabile. Negli ultimi 12 anni non abbiamo giocato la competizione, sappiamo che è difficile".- "Osimhen è un giocatore forte e fisico, però ci sono anche altri attaccanti come Simeone. Lozano lo conosco dai tempi del PSV ed è rapido. Tuttavia, con le loro assenze non cambia il valore del Napoli, primo in campionato e vincitore alla prima di Champions. Siamo pronti per la sfida".- "Spalletti è un grande allenatore, mi piace come fa giocare le sue squadre".- "Ha un cognome difficile da pronunciare (ride, ndr). È un giocatore interessante, rapido e dovremo concentrarci".- "Contro l'Ajax si è vista grande differenza di livello ma 6-7 giocatori non hanno reso come sapevano. Dobbiamo alzare il nostro livello altrimenti faremo fatica anche contro il Napoli. Servirà il giusto approccio, domani dovremo metterci in mostra dal primo minuto".