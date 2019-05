Il tecnico della Roma Claudio Ranieri commenta a La Gazzetta dello Sport l'assenza del presidente James Pallotta alla sfida contro il Parma, gara d'addio di De Rossi ai giallorossi: "Si è perso una serata piena d’amore, perché lo stadio viveva questo per la Roma e per Daniele. In tv avrà capito ancora di più cosa vuol dire essere il presidente della Roma. Ma capisco anche le esigenze di un imprenditore, si deve saper gestire tante cose. Basta poco per sbagliare poi chi ne paga le conseguenze sono i tifosi. E i presidenti".