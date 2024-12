Roma, Ranieri: "Pari giusto. Vedere Dybala così è bello, ora il derby"

GETTY

Claudioha parlato dopo il pareggio per 1 a 1 che la suaha fatto registrare in casa delnella gara valida per il 18esimo turno diQueste le parole dell’allenatore giallorosso a Dazn.“Tutto quello che ci hanno fatto nel primo tempo, l’abbiamo fatto nel secondo. È stata una partita bella e vibrante, dove tutte le due squadre hanno cercato di vincere. Ma il pareggio è un risultato giusto e ha fatto divertire sia i tifosi del Milan che quelli della Roma”.“Ho cambiato per paura della seconda ammonizione di Hummels, senza avere il pensiero degli ammoniti. Con Celik eravamo a tre e Saelemaekers era al quinto di destra e Angelino il quinto di sinistra. Quando poi prendevamo palla lui si doveva allargare e spingere".

“Io credo che aiuti tutta la squadra. Si allena con continuità, cosa che prima non riusciva a fare. Questo ci rende felici. Quando Paulo è in forma è bello vedere questo campione”.“Adesso recuperiamo le energie. La Lazio sta facendo un campionato molto bello, complimenti ai giocatori e a Baroni che sta facendo un ottimo lavoro Il derby esce fuori da ogni partita e concetto”.