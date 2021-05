Intervistato da Sport Mediaset, l'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la propria opinione sull'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter.



"L'Inter avrà una grande chance per andare avanti in Champions. Ci sarà l'entusiasmo e la voglia anche di Inzaghi di far bene. Dopo aver vinto lo scudetto può aprire un ciclo e ha delle buone chance di andare avanti".