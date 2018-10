Fabrizio Ravanelli parla di Juve e il ricordo non può non andare alla Champions: “Per noi quella Coppa era questione di vita o di morte”, confessa a La Gazzetta dello Sport. L'ex bianconero dice di rivedersi in un bomber di Allegri: “Mi rivedo in Mandzukic per il temperamento e lo spirito di sacrificio. Un faticatore, uno che dà tutto per la squadra e non si tira mai indietro”.