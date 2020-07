Non finiscono le peripezie di Luka Jovic: l'attaccante del Real Madrid è stato posto in isolamento domiciliare per essere entrato a contatto con un amico positivo al Covid-19. La notizia lanciata da Jugones ha trovato poi la conferma di As: Jovic, obiettivo di mercato del Milan, lunedì ha chiesto alle merengues di poter incontrare un amico arrivato da Belgrado, risultato successivamente contagiato da coronavirus e a quel punto il club ha applicato il protocollo. Nella stessa serata di lunedì, l'attaccante serbo si è sottoposto a tampone ed è risultato negativo, ma il protocollo di sicurezza lo obbliga comunque a stare in isolamento e a saltare la sfida di venerdì con l'Alaves. Poi sarà sottoposto a nuovi controlli e, in caso di negatività, potrà essere reintegrato.