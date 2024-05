Real Madrid, non solo Mbappé: la strategia per Davies e Yoro

Ancora pochi giorni prima della finale. Sabato 1 giugno ildi Carlo Ancelotti si gioca la UEFA Champions League a Wembley, contro il Borussia Dortmund: la partita che chiuderà la stagione, in modo trionfale o meno, e che segnerà l'addio al calcio con i club di Toni Kroos (il centrocampista tedesco si ritirerà dopo EURO 2024).Qualche giorno per festeggiare o smaltire la delusione, poi non ci sarà riposo per la dirigenza blanca già al lavoro per programmare la prossima stagione. Saranno i giorni della presentazione di, già sicuro di arrivare a parametro zero (il contratto dell'attaccante francese con il Paris Saint-Germain scade il 30 giugno 2024), ma il campione classe 1998 non sarà l'unico rinforzo per la stagione 2024/25.

- Gli obiettivi di Florentino Perez sono già definiti. Non ci saranno grandi rivoluzioni, ma ritocchi funzionali. Per il futuro si cerca un centrocampista che possa sostituire(piace, classe 2007 del River Plate), per il presente è caccia a un difensore centrale e a un terzino sinistro. E anche per questi due ruoli, i nomi sono già stati identificati:- E il Real ha le idee chiare anche per quanto riguarda la strategia per perfezionare questi due colpi. Come riferisce The Athletic, le merengues non hanno intenzione di fare follie. Nel caso di Yoro, il club madrileno, considerando anche la scadenza del contratto nel 2025 il Real punta a un accordo più vantaggioso.

Discorso analogo per Davies, anche lui in scadenza di contratto nel 2025:, gli spagnoli vogliono chiudere a