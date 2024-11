Real Madrid, Vazquez e Rodrygo out per un mese: Atalanta a rischio

AFP via Getty Images

Il primo responso era già arrivato dopo poche ore. In questi minuti, invece,I due giocatori si erano fermati durante il primo tempo della sfida contro l’Osasuna, vinta poi 4-0 dai Blancos.“Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatoredal Servizio Medico del Real Madrid,. In attesa di evoluzione”. L’esterno tuttofare di Ancelotti, dunque, salterà i prossimi impegni della squadra allenata dall’ex tecnico del Milan e le sue condizioni saranno da monitorare nel corso di questa sosta per le Nazionali con i tempi di recupero che si aggirano intorno al mese.

“Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatoredal Servizio Medico del Real Madrid,. In attesa di evoluzione”. Stesso discorso per l’ala brasiliana, out fino ai primi giorni di dicembre. I due giocatori, dunque, cercheranno di recuperare in vista del match contro l’Atalanta in Champions League o, al più, per la partita di campionato contro il Rayo Vallecano., un grave stop che lo costringerà a essere operato.