Il terzino sinistro e capitano del Real Madrid Marcelo ha parlato a El Hormiguero, toccando anche il tema relativo al proprio futuro:



"Sono tranquillo, questo è il club della mia vita. Ho la testa sul campo e a mio figlio, a giocare insieme. Il futuro... Non lo so. Abbiamo gare importanti, sono capitano della miglior squadra del mondo: qui continuerei per tutta la vita, tutto però ha una fine ma non ci penso. Posso solo dire che non sono solo io quello che decide".