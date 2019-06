Il Real Madrid continua a valutare come rinforzare il proprio centrocampo. Il sogno resta Paul Pogba, ma bisogna convincere il Manchester United a lasciarlo partire. Così spazio ai piani B: il primo nome è Miralem Pjanic: il bosniaco potrebbe essere ceduto in estate dalla Juventus, che comunque chiede una cifra almeno vicina ai 100 milioni di euro. La seconda opzione è Christian Eriksen. Il centrocampista vicecampione d’Europa con il Tottenham è corteggiato dai Blancos e deve ancora decidere se trasferirsi a Madrid o se rimanere a Londra per proseguire l’incredibile lavoro avviato con Mauricio Pochettino. Il Real tiene vive entrambe le piste, nell’attesa di capire quale sarà la sorte di Pogba.